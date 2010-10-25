Україна підтримає створення СП з Газпромом в Астраханській області і на Ямалі

Прем`єр-міністр України Микола Азаров вважає, що запропоновані російським «Газпромом» для спільної розробки родовища газу в Астраханській області і на півострові Ямал можуть стати основою для створення СП «Нафтогазу» і «Газпрому», але виключив можливість злиття двох газових компаній.

«Хороші родовища. Якщо на основі цих родовищ мова йтиме про створення СП і обмін активами, я думаю, що можна буде домовитися», – сказав український прем`єр в інтерв`ю РИА «Новости».

На думку російської сторони, створення спільного підприємства з Україною може стати першим етапом на шляху до об`єднання «Газпрому» і «Нафтогазу».