Азаров упевнений, що немає політичних ризиків, які виправдовують необхідність «Південного потоку»

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ упевнений, що на сьогодні відсутні політичні ризики, які виправдовували б необхідність будівництва газопроводу "Південний потік".

Про це він повідомив в інтерв'ю РІА "Новини".

"Тут необхідно згадати, через що з'явився "Південний потік". Він з'явився зважаючи на політичну нестабільність в Україні, зважаючи на високі ризики того, що воднораз Україна могла виявитися ненадійним транзитером. А "Газпром" і Росія зацікавлені в тому, щоб газ поставлявся в Європу без всяких ризиків, ну, або з мінімальними ризиками. Зваживши усі питання, російський уряд прийняв рішення про будівництво "Південного потоку". Ми прекрасно розуміємо ці аргументи. І, напевно, у той момент іншого виходу у російського керівництва не було", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що Україна пропонує Росії використовувати вже існуючий південний напрям газотранспортної системи, модернізація якого коштує значно менше, ніж будівництво нового газопроводу. "Вкладення в модернізацію цього напряму обійшлися б, за нашими розрахунками, приблизно в 1,5 мільярда євро. Цей напрям виходить на точку Бургас, тобто кінцеву точку "Південного потоку", на території не Росії, а на території Болгарії. 1,5 мільярда - це не 25 мільярдів євро (вартість "Південного потоку" - УНІАН).

"Які б ми могли дати політичні гарантії? Передусім, ми говоримо про створення спільного підприємства, де Росія мала б такі ж точно права, як і Україна. Ми готові розглянути питання трибічної участі, тобто ще і Європейського Союзу. У такому разі зацікавлені країни отримали б значно більшу участь в пакеті управління, тим самим Росія забезпечила б ті ризики, які вона реально мала. Тобто, ось ця формула, яку ми зараз запропонували, вона фактично є альтернативою "Південному потоку", альтернативою досить безпечною. Ми говоримо російському керівництву про цю альтернативу. Воно, звичайно, має право приймати ті рішення, які визнає необхідними. Але ми готові піти на таку формулу", - зазначив М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних постачань природного газу ВАТ "Газпром" планує будівництво газопроводу через акваторію Чорного моря в країни Південної і Центральної Європи - проект "Південний потік" (South Stream).

Газопровід "Південний потік" планують побудувати до 2015 року. Витрати на увесь проект оцінюють приблизно у 25 млрд. дол. Газопровід буде прокладений по дну Чорного моря до Болгарії, а потім розділиться на дві гілки. Одна гілка пройде через Грецію в Італію, інша - через Сербію і Угорщину в Австрію. Пропускна спроможність трубопроводу, як очікується, складатиме 47-63 мільярди кубометрів газу на рік.