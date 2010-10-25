Для столиці хочуть закупити мобільні котельні – на випадок аварій

Київ вивчає питання придбання мобільних котелень для швидкого забезпечення теплом жителів міста у разі аварій на тепломережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ.

“З метою профілактики і негайного реагування на ситуації, які можуть виникнути в період опалювального сезону, вчора було прийнято рішення і дано доручення управлінню Міністерства з питань надзвичайних ситуацій разом з КМДА відпрацювати можливість придбання сучасних технологій, я маю на увазі, мобільних котелень, пересувних, які можуть протягом години бути поставлені на той чи інший об’єкт, підключені до існуючих мереж і, таким чином, поки аварія ліквідовується, будуть використані, щоб не зменшувати подачу чи стабілізувати ситуацію послуг з подачі, в першу чергу, тепла”, - сказав О.ПОПОВ.

На запитання, скільки потрібно коштів на придбання таких котелень, він відповів, що все залежатиме від того, якого виробництва будуть ці установки - вітчизняні чи іноземні, і зараз питання вивчається.

О.ПОПОВ повідомив, що за минулий тиждень у Києві сталась 281 аварійна ситуація на тепломережах, з них 121 ліквідована протягом доби.

“Але частина цих аварійних ситуацій ліквідовувалась більше доби, і це, безумовно, є серйозним негативом і викликає в нас велику занепокоєність. Наприклад, 82 аварійні ситуації ліквідовувались протягом двох діб, 78 – протягом трьох діб. Це викликає і незадоволення жителів міста, незадоволення міської влади, тому що ми такого допускати не можемо і не будемо”, - зазначив перший заступник голови КМДА.

За його словами, однією з причин є те, що практично більше 10 років Київ не вкладає коштів у реконструкцію систем ЖКГ, у тому числі “Київенерго”. “В останній рік порівняно з 2009-м ми сьогодні констатуємо, що аварійність цих мереж збільшилась на 26%”, - зауважив О.ПОПОВ.

Він поінформував, що вчора відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами чого видано низку доручень, спрямованих на швидке реагування на можливі аварії та нормальне проведення опалювального сезону. Зокрема, “Київенерго” доручено у стислі терміни забезпечити аварійні бригади необхідним інструментом та обладнанням, чого зараз недостатньо. Також через недоукомплектованість цих бригад працівниками (бригада повинна складатися з 7-8 осіб, а сьогодні це 2-4 особи) більше часу триває ліквідація надзвичайної ситуації, а тому, щоб більш оперативно діяти, прийнято рішення створити аварійні групи спеціалістів при ЖЕКах. Ці групи будуть негайно залучатись у разі потреби до спільної роботи з “Київенерго” і забезпечувати ліквідацію аварійних ситуацій протягом доби, пояснив О.ПОПОВ.

Крім того, вирішено організувати додаткові патрульні служби з фахівців, які б могли проходити території і виявляти швидко й оперативно пошкодження на тепломережах.

Як повідомляв УНІАН, опалювальний сезон у Києві цього року розпочався 4 жовтня. Він відбувався в дві черги: перша – підключення до тепла соціальних закладів, друга – з 8 жовтня відбувалось підключення житлових будинків.