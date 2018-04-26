Україна в очікуванні бензинового "потопу" європейського гатунку…

Українських автомобілістів очікують нововведення. Старі стандарти на нафтопродукти мають бути скасовані на початоку 2011 року. Як заявив директор Департаменту стандартизації і метрології Держспоживстандарту Андрій Нєлєпов , з 1 січня ми перейдемо на європейські стандарти якості моторного палива, які відповідають вимогам Євро- 3 і Євро- 4.

"Для цього українським нафтопереробним заводам було відведено три роки. Правда, слід зазначити, що не усі наші НПЗ готові випускати сьогодні бензин підвищеної якості відповідно до нових стандартів. Нині стандарти підвищеної якості діють, але паралельно діють і старі стандарти. Перехідний період був встановлений, але треба розуміти, що він не може тривати нескінченно. І якщо ми говоримо про інтеграцію в ЄС, то там є складні умови: старі стандарти мають бути скасовані", - зазначив А. Нєлєпов.

***З 1 січня 2011 року усі моторні палива, які реалізують на ринку України, повинні відповідати вимогам ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови" і ДСТУ 4840:2007 "Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови" (аналог Євро- 4).

"Сірий" бум на АЗС

За великим рахунком, це - довгоочікуване рішення. Хто з власників залізних коней не хоче "пригостити" улюбленця висококласним бензином? Як набридло після чергової заправки "супер-паливом", незалежно від ціни, вирушати на СТО і, слава богу, якщо усе закінчиться дрібним ремонтом. До речі, учасники соціальної мережі автомобілістів України AutoVisio і представники великих нафтотрейдерів (концерн "Галнафтогаз" (Львів), компанія "КЛО" (Київ) і "Паралель" (Донецьк) підписали Маніфест "Проти неякісного палива". У ньому вони саме і закликали Кабмін ввести з 1 січня єдині національні стандарти на бензини і дизельне паливо, а також створити єдиний орган контролю якості нафтопродуктів на АЗС.

А з 9 по 15 жовтня активісти соцмережі провели Всеукраїнський автопробіг "Проти неякісного палива", маршрут якого пройшов через Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Миколаїв, Одесу, Вінницю, Львів і Київ. Після прибуття основної колони в столицю Маніфест з підписами автомобілістів, які зібрали по маршруту автопробігу, передали в уряд.

У документі, зокрема, говорилося, що згідно з результатами всеукраїнського опитування на порталі AutoVisio, понад 50 000 користувачів не задоволено якістю автомобільного палива в Україні і готові до активних дій для зміни ситуації.

За словами керівника Автомобільного соціального порталу AutoVisio, голови Оргкомітету Всеукраїнського автопробігу "Проти неякісного палива" Віталія Чехівського , дослідження лабораторії AutoVisio в Києві, Львові, Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі підтвердили факт масової присутності на АЗС бензину, який не відповідає навіть застарілим українським стандартам.

А тепер докладніше про якість. Інститут споживчих експертиз (Київ) ще влітку запустив проект "Карта якості палива України" з незалежної перевірки палива на автозаправних станціях і створення єдиного реєстру кількості порушень щодо якості палива.

Як заявив директор Інституту споживчих експертиз, керівник проекту "Карта якості палива України" Юрій Чорнобривець , у рамках проекту перевірили якість найпопулярнішого бензину А- 95 на 200 АЗС в семи областях України. За підсумками дослідження майже 35% палива виявилося неякісним, близько 49% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4063-2001 "Бензини автомобільні" і близько 16% - бензин відповідав стандарту ДСТУ 4839:2007 "Бензини автомобільні поліпшеної якості" (Євро- 4).

Для спрощення розуміння інформації інститут ввів систему "зірковості", на кшталт системи "зірковості" готелів. Ця система дозволяє швидко визначити, яке паливо продають на кожній конкретній АЗС. Дослідження проводять щомісяця.

***Інститут споживчих експертиз є громадською організацією й існує з грудня 2003 року. За цей час інститут провів 5 випробувань моторних мастил (синтетика, напівсинтетика, мінеральне, різних класів API), понад сорок досліджень автомобільних палив (А- 95, А- 95 "преміум", А- 92, А- 76, ДТ, євроДТ), з них 20 - по Києву і 25 - по всій країні, дослідження гальмівної рідини, випробування рослинної олії, випробування алкогольної продукції.

Не залишилася осторонь і держава. Держспоживстандарт долучився до перевірки якості нафтопродуктів на ринку України. Як зазначив голова відомства Олег Поволоцький , минулого року на ці цілі уряд не передбачав коштів, а в поточному році гроші виділені.

Варто нагадати, що ще у березні Антимонопольний комітет і Міністерство палива і енергетики підписали договір про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції на ринках паливно-енергетичного комплексу. У ньому, зокрема, йшла мова і про стандартизацію моторного палива.

Але час ішов, і, незважаючи на заходи, які вживають, ситуація на АЗС докорінно не змінювалася. Автомобілісти самі визначилися із заправками, яким можна довіряти. А зробити це, повірте, не так вже і просто. На думку експертів, в Україні третина бензину не відповідає стандартам якості.

Разом з тим, директор компанії "Паралель" Дмитро Кулик вважає, що більшість продавців фальсифікату з часом зникнуть як клас. "Як показує світова практика, відмінний бензин, якісний сервіс плюс упевненість споживачів у тому, що саме таким чином справи на АЗС йтимуть і завтра, - єдиний спосіб залишитися в цьому бізнесі надовго", - підкреслив експерт.

Стандартна "тяганина"

Але для такого повороту на ринку потрібен час, а поки в Україні склалася наступна ситуація. У країні діють два стандарти якості бензину - 2001 року "Бензини автомобільні" і 2007-го "Бензини автомобільні підвищеної якості". Якщо бензин відповідає останньому, то його якість відповідає європейському стандарту Євро- 4.

На жаль, більшість бензину не відповідають і першому стандарту. До речі європейські автоконцерни виробляють машини з урахуванням євровимог до якості палива. А неякісний бензин для авто як фаст-фудівське харчування для його власника. Як наслідок, летить двигун, а його ремонт може скласти третину вартості автомобіля.

"Перехід нашої країни на євростандарти неминучий. Україна узяла на себе відповідні зобов`язання ще у 2005 році, підписавши з ЄС меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері енергетики", - сказав керівник відділу зі зв`язків з міжнародними і громадськими організаціями ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" Микола Тимощук .

При цьому він додав, що "ці зобов`язання були підтверджені і при вступі країни в СОТ і вони будуть у черговий раз продубльовані при підписанні Україною угоди про зону вільної торгівлі з ЄС. Врешті-решт, саме життя, сам ринок вже вимагають таких нафтопродуктів".

У свою чергу, директор департаменту якості компанії "Паралель" (м. Донецьк) Олександр Титов вважає, що необхідно повернутися до питання відміни сертифікації імпортних нафтопродуктів, вироблених за вищими стандартами, ніж українські ДСТУ. "Ще Леонід Кучма підписав такий указ, але він так і не набув чинності, - сказав представник "Паралелі".

"У Грузії адаптація місцевих норм під євростандарти зайняла декілька тижнів: була просто переведена європейська документація державною мовою, а якісні показники і вимоги перейняті в повному об`ємі", - зазначив М.Тимощук. О. Титов додав, що у прибалтійських країнах свого часу вчинили аналогічно.

Бензинове "і в підсумку"…

Додає надії на краще і той факт, що про готовність з початку 2011 року освоїти випуск євробензинів раніше говорили Одеський, Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

А от Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА" заявив про неготовність до переходу на стандарт якості нафтопродуктів Євро- 4 аж до 2012 року. Деякою мірою це відповідає дійсності. Для виробництва якіснішого палива потрібна модернізація діючих НПЗ. А у нас на ділі один завод зупиняється на позаплановий і плановий ремонти, інший узагалі "на ладан дихає", третій про модернізацію і думати не думає.

Не можна не згадати і ще про одне. Багато експертів вважають, що після відміни мита на імпорт російської і казахської нафти в Білорусь Україну "заллє" неякісним пальним. Вітчизняні трейдери, на думку експертів, почнуть купувати в Білорусі дешевші напівфабрикати, а споживачеві дістанеться низькопробна суміш бензину з українських нафтобаз, чому, до речі, сприяють застарілі українські стандарти якості.

Що ж до головного питання, як нововведення відіб`ється на гаманці українців, то експерти упевнені, що різкого подорожчання бензину не варто чекати. Але все-таки воно можливе. Та хіба ж нам звикати до зростання цін. Головне, що введення нових стандартів змусить власників НПЗ зробити усе для модернізації підприємств. Це, у свою чергу, сприятиме підвищенню якості палива. А далі піде ланцюгова реакція: краща якість - можливість пересісти на сучасніше авто, можна навіть на "дизельок"– адже і цей нафтопродукт, сподіватимемося, перейде у нову фазу. Можна також замислитися і про придбання машини з високофорсованим двигуном. Пробачте, розмріялася, забула про те, що Україна займає передостаннє - 39 місце серед країн Європи за рівнем добробуту, тобто, з рівнем бідності у нас трохи краще, ніж у бідній країні Європи Молдавії. Та все ж, ще про один плюс - дихати стане легше, вихлопи "залізного коня" будуть менш шкідливими. Але це тільки надії, а що нам принесе реальність, незабаром дізнаємося…

Нана Чорна (УНІАН)