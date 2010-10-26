Клюєв: Україна й Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти

Україна і Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам на брифінгу перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ.

«Ми близькі до підписання цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він не уточнив основних положень договору, пославшись на те, що переговори ще тривають. «Зараз іде переговорний процес», - відзначив перший віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Україна й Росія наприкінці 2009 року досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставку транзиту було підвищено на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

29 червня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Владимир ПУТІНА заявив, що Україна й Росія «близькі до підписання угоди щодо транзиту нафти, в якому буде вказано і обсяги, і умови, які повністю відповідають нашим національним інтересам».