В ПСГ закачано 23,7 млрд. куб. м газу. Україна готова до транзиту

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» завершила сезон закачування газу до підземних сховищ газу (ПСГ) і веде роботи з підготовки до відбору газу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК «Укртрансгаз».

У повідомленні наголошується, що станом на 25 жовтня ц.р. у сховищах розміщено 23,72 млрд. куб. м природного газу. ПСГ переходять у стадію так званих «нейтральних періодів». На сьогодні тільки одне сховище (Більче-Волицьке, УМГ «Львівтрансгаз») залишається в режимі закачування, решта 11 – у нейтральному режимі.

За словами першого заступника ДК «Укртрансгаз» Мирослава ХІМКА, всі ПСГ виведено в нейтральні періоди і проходять підготовку до сезону відбору. У даний час виконуються роботи із забезпечення надійної і безаварійної їх експлуатації у подальші сезони.

При нейтральних періодах у сховищах проходить процес стабілізації пластової системи , розподілу газу за покладами, а також інерційні газодинамічні процеси.

Нині виконуються промислові геофізичні дослідження, вимірювання тиску пластів, дослідження свердловин і проходить підготовка до періоду відбору газу.

Саме під час зупинки у технічних бригад, які обслуговують роботу ПСГ, є можливість «стравити» газ по комунікаціях і провести комплекс технічних і технологічних заходів: виконати профілактику всього комплексу замкової арматури, замінити відпрацьовану арматуру; виконати вогняні роботи, вирішити нові технологічні введення; провести підготовку до роботи установок осушення газу.

Також у повідомленні відмічено, що початок і тривалість нейтрального періоду визначаються індивідуально, відповідно до обсягу проведення необхідних робіт, які нагромадилися під час роботи сховищ. У середньому цей період триває 10-14 днів.

Довідка УНІАН. ДК “Укртрансгаз” є оператором газотранспортної системи України. До складу газотранспортної системи ДК “Укртрансгаз” входить 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю понад 30 млрд. куб. м.