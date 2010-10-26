Польща приховує від ЄС газові домовленості з РФ – Gazeta Wyborcza

17:00, 26 жовтня 2010
Енергетика
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Польська влада приховує від Європейського Союзу останні домовленості про постачання і транзит російського газу, досягнуті на переговорах минулого тижня. Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

"Черговий газовий договір ще не затверджений, а знову скандал. Уряд приховав від Європейськї комісії домовленості з "Газпромом", - написала газета у вівторок.

За даними видання, польська влада у кінці минулого тижня надіслала в Єврокомісію тільки лист, у якому описали домовленості, але не надали сам договір про транзит російського газу, чого вимагала ЄК.

Газета написала, що представники Єврокомісії не брали участі в останніх переговорах Польщі і РФ про транзит газу, зазначаючи, що раніше зауваження ЄЕ стали причиною не затвердження узгодженого ще в лютому 2010 року польсько-російського договору. Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня відповідальне за газові переговори Міністерство економіки Польщі повідомило про узгодження нового договору з Росією, який ще має затвердити уряд.

Польща намагається домовитися про додаткові постачання газу з Росії з початку 2009 року, коли швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго" припинив виконувати свій контракт, за яким країна щорічно отримувала близько 2,5 млрд. кубометрів газу.

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