Азаров і Путін сьогодні обговорять газові питання

Cьогодні, 27 жовтня, у Києві під головуванням прем`єр-міністрів України та Росії Миколи АЗАРОВА та Володимира ПУТІНА відбудеться сьоме засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського уряду, засідання розпочнеться о 14.15 у клубі Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, під час засідання планується обговорити низку питань двостороннього співробітництва у торговельно-економічній сфері та підписати 10 документів, зокрема про створення СП між російською Об’єднаною авіабудівною корпорацією (ОАК) та українським державним авіабудівним концерном “Антонов” та СП зі збагачення урану на базі ВАТ "Атоменергомаш" і ВАТ "Турбоатом”.

Також особливу увагу планується приділити питанню умов поставок газу в Україну та його транзиту до Європи.

Шосте засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії пройшло 30 квітня в Сочі. Тоді В.ПУТІН запропонував об`єднати “Газпром” та “Нафтогаз України”.