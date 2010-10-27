Азаров запропонує Путіну переглянути газові контракти

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні в ході зустрічі з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ має намір порушити питання про необхідність перегляду газових контрактів, зокрема, скорочення базової ціни у формулі розрахунку вартості газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Перш за все, ми підтвердимо російським партнерам прямо висунуту позицію про те, що діюча угода на поставки газу в Україну не може нас влаштовувати. Реалії ринку змінилися, а тому й базове значення у формулі з визначення ціни вимагає перегляду», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що Україна приєдналася до Європейської енергетичної хартії й прийняла закон про ринок газу.

«Таким чином, змінилася й міжнародна правова, й внутрішня законодавча база, які враховуються при складанні й виконанні угод про поставки й транзит газу. Таким чином, угода, підписана минулим урядом, зараз не відповідає чинному законодавству України, і це реальність, яку не можна проігнорувати. Потрібно шукати компроміс, і з урахуванням відновленого рівня взаєморозуміння та взаємної довіри з Росією впевнений, що компроміс ми знайдемо", - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів із Росією й має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду зазначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна отримала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».