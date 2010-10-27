Азаров пропонує визначити об’єми споживання, постачання та транзиту газу на 20 років

Європейський Союз, Росія і Україна повинні визначити об'єми споживання, постачань і транзиту газу на найближчі 20 років.

Про це заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він зазначив, що незабаром повинна відбутися трибічна зустріч представником ЄС, Росії і України для обговорення газових питань, зокрема, модернізації української ГТС.

"Трибічна співпраця може стати довгостроковою і продуктивною, якщо ми визначимося, які об'єми газу споживатиме Європа протягом наступних двох десятиліть, які об'єми постачань забезпечить Росія і які об'єми транзиту може здійснити Україна. Усі ми знатимемо, куди йти і куди вкладати гроші. Працюватимемо упевнено, ритмічно, в усякому разі, 20 років", - сказав М. АЗАРОВ.

При цьому він підкреслив, що спільна робота ЄС, Росії і України на газових ринках буде гарантією безперебійних постачань газу в Європу через Україну.

Також голова уряду запевнив, що чинна влада і законодавство України гарантують: перебоїв з постачанням російського газу в Європу, подібних до тих, які виникли у 2009 році, не буде.