Туркменістан не зможе поставляти газ для газопроводу «Набукко» – російський експерт

Туркменістан не зможе поставляти газ в Європу по газопроводу "Набукко" в обхід території Росії.

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив генеральний директор російського Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин СИМОНОВ.

"Щоб говорити про постачання туркменського газу в "Набукко", потрібне якось Каспійське море перетнути з Туркменістану в Азербайджан, і в цьому основні складнощі", - сказав К.СИМОНОВ. Він переконаний, що побудувати трубу по дну Каспійського моря не можна, оскільки доки не вирішений правовий статус Каспію.

"Якщо Росія не дасть своєї згоди прокласти трубу, це зробити буде неможливо. Поки йти на порушення світових конвенцій не готові ні в Європі, ні в Туркменії", - сказав експерт.

При цьому він унеможливив подолання цієї відстані за допомогою ЗПГ (зріджений природний газ), оскільки "возити по морю ЗПГ на 380 км і для цього будувати відповідні заводи економічно нерентабельно".

К. СИМОНОВ зазначив, що керівництво Туркменії всіляко підштовхує Європу до закупівлі свого газу, але на сьогодні залишається не вирішеним питання його транспортування в країни ЄС.

Він сказав, що Туркменія готова збільшити постачання газу в Росію, але цього року "Газпром" купить тільки 10 млрд. куб. м.

"Якщо раніше туркменський газ був потрібний, то через падіння попиту в Європі за встановленою ціною його купівля стала невигідною. Найголовніше питання, що буде на європейському ринку через 5 років. Можливо, без Туркменії баланс у підписаних контрактах не зведеться, і тут головне питання - це невідомість майбутнього. Тому від Туркменії ніхто відмовлятися не буде", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Президент Туркменістану Гурбангул БЕРДИМУХАМЕДОВ заявив, що Туркменістан готовий нарощувати об'єми експорту природного газу в Росію.

Проект "Набукко" передбачає транспортування природного газу в європейські країни через Азербайджан, Грузію, Туреччину, Болгарію, Угорщину, Румунію і Австрію. Він стане продовженням вже побудованого газопроводу Баку-Тбілісі-Ерзурум і розрахований на щорічне транспортування 31 млрд. кубометрів газу. Почати будівництво газопроводу планують у 2010 році, транспортування газу по ньому - у 2014 році.