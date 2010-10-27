Польща затвердила новий газовий договір з Росією

Уряд Польщі на вчорашньому засіданні затвердив новий договір на постачання газу в країну з Російською Федерацією.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки, відповідального за переговори.

"Кабінет міністрів дав згоду 26 жовтня 2010 року на підписання Польщею протоколів, які змінюють польсько-російський договір", - зазначила прес-служба.

Міністерство розраховує, що новий договір, який передбачає збільшення постачань газу з 7,45 до 10 млрд. кубометрів газу буде підписаний найближчими днями.

У прес-службі нагадали, що польська влада ініціювала перегляд затвердженого урядом в лютому 2010 року договори після того, як Європейська Комісія в травні висловила свої зауваження до документу.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія вимагала анулювати надання "Газпрому" ексклюзивного права на використання польської частини Ямальского газопроводу, що порушує європейське законодавство.

Польська влада також вирішила обмежити дію нового документу, який раніше визначав умови газових постачань до 2037 року і транзиту російського газу в Німеччину до 2045 року, 2022 роком.

Довідка УНІАН. Польща намагається домовитися про додаткові постачання з Росією з початку 2009 року, коли після російсько-української газової війни швейцарський трейдер "РосУкрЕнерго" перестав виконувати свій контракт з польською PGNIG.

Польща, щорічно споживаючи близько 14 млрд. кубометрів газу, самостійно добуває близько 4 млрд. кубометрів.