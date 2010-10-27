Підписання угоди про транзит нафти провалене
Росія ще не уточнила гарантовані обсяги
Росія на сьогодні поки що не уточнила гарантовані обсяги транзиту нафти, необхідні для підписання угоди про транзит нафти між Україною і Росією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві журналістам повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.
Разом з цим він повідомив, що вже парафована рамкова угода про транзит, яка визначає взаємодію сторін щодо транзиту нафти.
Відповідаючи на запитання УНІАН, чому з російської сторони досі не створені умови для підписання відповідної угоди з фіксацією обсягів транзиту, С.ШМАТКО зазначив, що складність полягає в тому, що компанія «Транснефть» лише транспортує, а не видобуває нафту.
«У нас справді немає гарантованих обсягів. Наша компанія «Транснефть» є транспортною компанією і не може дати гарантій (оскільки не видобуває нафту – УНІАН). Тому ми на сьогодні домовилися про підписання угоди, яка б регулювала наші взаємини в галузі транзиту нафти. Вона носить рамковий характер, але порядок взаємодії сторін там прописаний. Ми приступаємо до внутрішньодержавних процедур на кожній стороні, і далі робота з уточнення обсягів транзиту і умов триватиме», - сказав С.ШМАТКО. При цьому він не уточнив терміни, які знадобляться для уточнення обсягів транзиту.
Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості за умовами транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставка транзиту була підвищена на 30%, порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.
29 червня ц.р. міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА заявив, що Україна і Росія «близькі до підписання угоди щодо транзиту нафти, в якій будуть вказані і обсяги, і умови, що повністю відповідають нашим національним інтересам».
26 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна і Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти.
«Ми близькі до підписання цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він не уточнив основних положень договору, пославшись на те, що переговори ще тривають. «Зараз триває переговорний процес», - зазначив перший віце-прем`єр.