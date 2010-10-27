Підписання угоди про транзит нафти провалене

Росія на сьогодні поки що не уточнила гарантовані обсяги транзиту нафти, необхідні для підписання угоди про транзит нафти між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві журналістам повідомив міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО.

Разом з цим він повідомив, що вже парафована рамкова угода про транзит, яка визначає взаємодію сторін щодо транзиту нафти.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чому з російської сторони досі не створені умови для підписання відповідної угоди з фіксацією обсягів транзиту, С.ШМАТКО зазначив, що складність полягає в тому, що компанія «Транснефть» лише транспортує, а не видобуває нафту.

«У нас справді немає гарантованих обсягів. Наша компанія «Транснефть» є транспортною компанією і не може дати гарантій (оскільки не видобуває нафту – УНІАН). Тому ми на сьогодні домовилися про підписання угоди, яка б регулювала наші взаємини в галузі транзиту нафти. Вона носить рамковий характер, але порядок взаємодії сторін там прописаний. Ми приступаємо до внутрішньодержавних процедур на кожній стороні, і далі робота з уточнення обсягів транзиту і умов триватиме», - сказав С.ШМАТКО. При цьому він не уточнив терміни, які знадобляться для уточнення обсягів транзиту.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості за умовами транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставка транзиту була підвищена на 30%, порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

29 червня ц.р. міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Володимира ПУТІНА заявив, що Україна і Росія «близькі до підписання угоди щодо транзиту нафти, в якій будуть вказані і обсяги, і умови, що повністю відповідають нашим національним інтересам».

26 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна і Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти.

«Ми близькі до підписання цих питань», - сказав А.КЛЮЄВ. При цьому він не уточнив основних положень договору, пославшись на те, що переговори ще тривають. «Зараз триває переговорний процес», - зазначив перший віце-прем`єр.