Провідні українські енергетичні експерти не виключають зниження ціни на російський газ для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали сьогодні на прес-конференції в Києві.

Так, за словами експерта енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень імені А.Разумкова Володимира ОМЕЛЬЧЕНКО, «існує певна вірогідність того, що вже сьогодні сторони домовляться про зниження ціни на природний газ, але за рахунок входження Росії в спільне підприємство і отримання контролю над газотранспортною системою України».

За його словами, «якщо Росія знизить ціни для України, наприклад, на 20 доларів, то одержить перевагу на 30 доларів».

При цьому експерт додав, що українська сторона може одержати певні тактичні переваги, але програє стратегічно.

За його словами, навіть у випадку, якщо газові контракти будуть повністю переписані, ніхто не може гарантувати, що вони будуть кращі за попередні.

У свою чергу, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-Club» Олександр ТОДІЙЧУК сказав, що «ціна на газ буде знижена, але за рахунок великих поступок з боку України».

У той же час екс-уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ відзначив, що «не для того російська сторона підписувала контракти 19 січня 2009 року, щоби так просто, через братерські відносини, знижувати ціну».

«Цифру, можливо, і трохи знизять, але від цього вартість нашої співпраці з Росією не знизиться», - додав він.

При цьому Б.Соколовський відзначив, що Україна має юридичні підстави для скасування контрактів.