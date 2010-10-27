ТВЕЛ і «Ядерне паливо» підписали угоду про створення підприємства

Паливна компанія «Россатома» «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000.

Як передає кореспондент УНІАН, документ було підписано сьогодні за підсумками засідання українсько-російського міжурядового комітету з економічного співробітництва.

Як повідомили в компанії «ТВЕЛ», документом закріплено домовленість про те, що завод потужністю по урану в 400 тонн на рік може бути введено в експлуатацію вже в 2013 році за умови прискореного вибору українською стороною майданчика для розміщення підприємства, розробки ТЕО і проекту. Крім того, в угоді наголошується важливість своєчасної угоди українською стороною ліцензій і дозволів компетентних органів на будівництво, кваліфікацію та експлуатацію підприємства. Найближчим часом планується також затвердження й підписання в атомних відомствах обох країн розширеного плану заходів щодо реалізації проекту, а також початку створення та реєстрації СП, в якому українська уповноважена організація володітиме пакетом акцій у розмірі 50% +1.

У підписаній сьогодні угоді «ТВЕЛ» підтверджує намір передати технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, навчати персонал і кваліфікувати завод.

Крім того, «ТВЕЛ» забезпечить доступ української організації до часткового фінансування проекту, а також поставлятиме на завод всі відсутні до моменту локалізації компоненти й комплектуючі ядерного палива. Також «ТВЕЛ», згідно з документом, обіцяє забезпечити виробництво послугами зі збагачення урану з Росії. В угоді також відмічена можливість у перспективі постачання продукції заводу на ринки третіх країн.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня ц.р. Україна відкрила процедуру конкурсу з відбору технології й партнера з будівництва заводу з фабрикації ядерного палива, запросивши до участі в конкурсі ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) і Westinghouse Electric Company (США).

Переможцем конкурсу визнано російський державний концерн «ТВЕЛ». Відповідне рішення ухвалила міжвідомча комісія 2 вересня ц.р.

Після направлення повідомлень учасникам конкурсу планується, що міжвідомча комісія передасть документацію про підсумки конкурсу на затвердження Кабінету Міністрів України з рекомендацією визначити партнером із будівництва заводу ВАТ «ТВЕЛ».

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод із фабрикації ТВЗ (тепловиділяючих збірок).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом Міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планується завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.