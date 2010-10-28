Бойко уповноважений на ведення переговорів щодо транзиту відповідно Енергетичної хартії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм розпорядженням № 1102/2010-рп уповноважив міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА на ведення переговорів щодо підготовки тексту Протоколу до Енергетичної хартії про транзит.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим розпорядженням Кабінету міністрів України доручено затвердити вказівки представникові України на переговори щодо підготовки тексту Протоколу до Енергетичної Хартії про транзит.