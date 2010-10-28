Азаров висловив ЄС претензії щодо зони вільної торгівлі
Низка вимог Євросоюзу «робить практично недоцільною нашу участь в Енергетичній хартії»...
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ визначив для Європейської комісії низку принципових питань, які вимагають вирішення для встановлення вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, з переліком цих питань М.АЗАРОВ ознайомив сьогодні Комісара ЄС з торгівлі Карела де ГУХТА під час зустрічі в Києві.
Перш за все, зазначив прем`єр, це питання відмови від експортних субсидій у двосторонній торгівлі.
Другим питанням є відмова від механізму встановлення вхідних цін на сільськогосподарську продукцію.
«Встановлення таких цін одразу робить нашу продукцію неконкурентоспроможною на ринках», - наголосив М.АЗАРОВ.
Крім того, прем`єр-міністр України наголосив на необхідності розгляду питання про динаміку тарифних квот і мита, маючи на увазі поступове розширення квот і зниження розміру мита.
Також, зазначив М.АЗАРОВ, Україна вважає за необхідне відмовитися у вільній торгівлі від інструментів торгового захисту.
«Особливо нас турбує ситуація, пов`язана зі сферою послуг. Дві дуже важливі позиції: це автотранспорт - для нашої країни це 34 тис. автоперевізників і, безумовно, енергетичні послуги», - сказав М.АЗАРОВ.
Він зазначив, що Україна приєдналася до Енергетичної хартії, й виключення із зони вільної торгівлі енергетичних послуг «робить практично недоцільною нашу участь в цій Енергетичній хартії».
«Не знаходить у нас розуміння ваша пропозиція про створення окремого механізму врегулювання енергетичних суперечок. Як правило, поставляють енергетичні послуги, газ, зокрема, приватні компанії, акціонерні компанії. Яке відношення держава має до їх відносин?», - сказав М.АЗАРОВ.
Він особливо наголосив на важливості вирішення цих питань.
«Ці питання для нас є принциповими і щодо них необхідно було б знайти рішення», - сказав прем`єр-міністр України.