Алієв: в України та Азербайджану є нові можливості для розвитку співробітництва в енергетиці

Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ вважає, що на сучасному етапі його країна і Україна мають можливості для реалізації нових ініціатив з метою розвитку стосунків у енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І. АЛІЄВ заявив під час другого засідання Ради президентів України і Азербайджану, яке проходить сьогодні у Києві.

Президент Азербайджану підкреслив, що партнерство двох країн вийшло на стратегічний рівень.

"Питання пов'язані з енергетичною політикою між нашими країнами, завжди вирішувалися у дусі дружби, конструктивізму і взаємної вигоди. На сьогоднішньому етапі існують нові ідеї і нові можливості для того, щоб розширювати цю співпрацю", - заявив І.АЛІЄВ.

При цьому він зазначив, що азербайджанська сторона "дуже задоволена тим, як енергетичний блок наших стосунків позитивно впливає на зростання товарообігу". "Ми бачимо вже конкретні результати", - зазначив він.

Президент Азербайджану також підкреслив, що важливою основою для економічного співробітництва країн є політична підтримка, яку керівництво України і Азербайджану завжди надають один одному як в регіональних питаннях, так і на рівні міжнародних організацій.

"Сьогодні регіональна співпраця у рамках Каспійсько-чорноморського басейну неможлива без особливої ролі України і Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав І.АЛІЄВ.

У свою чергу, В. ЯНУКОВИЧ подякував І. АЛІЄВУ за ту увагу, яку він приділяє Україні в дуже складних питаннях. "І передусім, це, звичайно, питання паливно-енергетичного комплексу, які для нас дуже важливі. Ми розуміємо сьогодні, що Азербайджан займає дуже серйозну позицію в Каспійському регіоні і в цілому в регіоні Азії", - заявив В. ЯНУКОВИЧ, зазначивши, що Україна вважає Азербайджан важливим стабільним партнером і другом.