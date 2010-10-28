Нафта дешевшає на фоні укріплення долара

Нафтові ф'ючерси знизилися за підсумками торгів у середу, 27 жовтня. На ціни чинив тиск долар США, який зміцнився, проте, несподіване скорочення запасів бензину запобігло масштабнішим втратам, передає ПРАЙМ-ТАСС.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування грудневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 61 цент, або на 0,7%, до 81,94 долара за баррель. Раніше в ході сесії ціна контракту досягла мінімуму 80,52 долара.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися за підсумками торгів на 43 центи - до 83,23 долара за баррель.

Ціни на нафту знизилися на тлі різкого зростання долара, який почав зміцнюватися у міру того, як інвестори знижували свої очікування щодо плану Федеральної резервної системи США стимулювати економіку. Проте, падіння цін було ослаблене різким скороченням запасів бензину і іншого палива у США, причому цього виявилося досить для того, щоб зупинити зниження вище позначки 80 доларів за баррель.

Не дивлячись на те, що комерційні запаси нафти і нафтопродуктів у США залишаються вищими за середні, вони знизилися з 27-річних максимумів, як показали опубліковані у середу дані Міністерства енергетики. Згідно з представленими даними, запаси продовжують знижуватися.

Як повідомило Міністерство енергетики, запаси сирої нафти в США 16-22 жовтня виросли на 5 млн. баррелів. Проте запаси бензину скоротилися на 4,4 млн. баррелів, а запаси дистилятів, що включають паливневий мазут і дизельне паливо, скоротилися на 1,6 млн. баррелів.

Зниження запасів бензину дозволило бензиновим ф'ючерсів вийти на позитивну територію. Котирування листопадових ф'ючерсів на бензин RBOB за підсумками торгів виросли на 0,8 цента - до 2,1020 долара за галон.