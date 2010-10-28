Азербайджан готовий долучитися до проекту «Одеса-Броди». Про це заявив Президент Азербайджанської Республіки Ільхам АЛІЄВ в інтерв`ю журналу «Профиль».

Він відзначив, що Азербайджан має намір і далі диверсифікувати експорт і збільшувати обсяги продажу нафти. В рамках партнерства з Україною в цьому плані вже були зроблені певні кроки: була створена компанія «Сарматія», проводилися техніко-економічні дослідження, і в практичному плані азербайджанська нафта вже поставляється на українські заводи. «Для того щоб надати цьому новий імпульс і систематизувати поки що розрізнені проекти, необхідно ще раз детально це обговорити і ухвалити певні рішення», - сказав І.АЛІЄВ.

«Азербайджан з Україною трубопровід не пов`язує, тому сьогодні азербайджанська нафта потрапляє на українські нафтопереробні заводи з Джейхана, що, загалом, не близько. Якщо нафта потраплятиме з чорноморських портів, економіка проекту стане більш ефективною», - сказав Президент Азербайджану.

Довідка УНІАН. Нафтопроводом „Одеса-Броди”, побудованим у 2001 році, планувалося поставляти каспійську нафту до Європи, продовживши його до польського Плоцька. Це дозволило б зменшити залежність від поставок із Росії.

Водночас учасникам проекту, який назвали Євро-Азіатським нафтотранспортним коридором (ЄАНТК), не вдалося знайти необхідного фінансування на добудову трубопроводу до Польщі.

З осені 2004 року трубопровід використовується для поставок російської нафти з Бродів до Одеси, що деякі експерти назвали найбільшою геополітичною поразкою України.

„Сарматія” на початку цього року підписала попередній договір про дофінансування будівництва польської частини ЄАНТК за кошти Європейської комісії, яка може виділити близько 120 млн. євро, або 25% вартості спорудження трубопроводу в Польщі.