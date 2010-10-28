Азаров: Ціна на газ для України в першому кварталі 2011 р. становитиме 230-235 дол.

Ціна за газ, який НАК «Нафтогаз України» купує у ВАТ «Газпром», в першому кварталі 2011 року становитиме 230-235 дол. за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу, коментуючи результати вчорашніх переговорів з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ.

«Приблизно ціна буде 230-235 дол. за тисячу кубометрів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив продуктивність вчорашніх переговорів з російським колегою, проте не повідомив подробиць досягнутих домовленостей.

«Гарне вчора було просування вперед, так що все нормально йде», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, у вересні заступник голови "Газпрому" Валерій ГОЛУБЄВ заявив, що ціна на російський газ для України в четвертому кварталі 2010 року становитиме 250 доларів за тисячу кубометрів і в 2011 році залишиться в середньому на тому самому рівні.