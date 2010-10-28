Угоду про транзит нафти Україна і Росія підпишуть впродовж одного-двох місяців – Азаров

Україна і Росія можуть підписати угоду про транзит нафти впродовж одного-двух місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу.

«Протокол вчора підписано. Думаю, впродовж месяца-двух питання буде вирішене остаточно», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Росія і Україна наприкінці 2009 року досягли домовленості щодо умов транзиту нафти через українську територію до Європи в 2010 році, згідно з якою ставка транзиту була підвищена на 30% порівняно з поточним роком, а обсяг транспортування нафтопроводом "Дружба" було вирішено залишити на рівні 2009 року - 15 млн. тонн.

29 червня ц.р. міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО після участі в зустрічі прем`єр-міністрів України і РФ Миколи АЗАРОВА і Владимир ПУТІНА заявив, що Україна і Росія «близькі до підписання угоди щодо транзиту нафти, в якому будуть зазначені й обсяги, і умови, що повністю відповідають нашим національним інтересам».

26 жовтня перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що Україна і Росія найближчим часом підпишуть договір про транзит нафти.