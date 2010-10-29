Азарова влаштовує ціна на газ у 230-235 доларів

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявляє, що Україну влаштовує ціна на російський газ у першому кварталі 2011 року в розмірі 230-235 доларів за тисячу кубометрів.

Про це він сказав в ефірі Першого національного телеканалу.

«Перший квартал завжди доволі тяжкий, і тому така ціна нас на перший квартал, в принципі, влаштовує», - сказав прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні М.АЗАРОВ повідомив, що ціна газу для України в першому кварталі 2011 року буде 230-235 дол. за тисячу кубометрів.