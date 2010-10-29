Азаров оптимістично налаштований щодо створення українсько-російського газового СП

Українська сторона хотіла би, щоб російськими активами у спільному підприємстві «Газпрому» і «Нафтогазу України» був газ, однак російська сторона ще не визначилася у цьому питанні.

Про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні в ефірі Першого національного телеканалу.

За його словами, переговори зі створення СП йдуть не досить активно. «Вони не йдуть так активно, як просувалися переговори по інших напрямках. Перш за все, вони (переговори - УНІАН) пов`язані із труднощами у складових частинах СП. Якщо з нашого боку все ясно, що ми можемо внести, то з їхнього боку виникають певні питання. Нам би хотілося, щоб ми мали готові обсяги газу, які могли б бути активами СП», - заявив М.АЗАРОВ.

Разом з цим, він підкреслив, що оптимістично налаштований щодо результатів як переговорів по створенню СП, так і з перегляду газових контрактів.

«Зараз для цього оптимізму є хороша політична основа, яка полягає у довірі між президентами і урядами і розумінні того, що проблему потрібно вирішувати, виходячи із принципів взаємовигідності. Не можна, домігшись на якомусь етапі переваг, ці переваги використовувати й на інших етапах», - заявив М.АЗАРОВ.