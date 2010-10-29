Путін погодився розглянути питання газових контрактів з Україною

Україна і Російська Федерація створять робочу групу з перегляду газових контрактів від 2009 року.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі Першого національного телеканалу, коментуючи результати переговорів із головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ 27 жовтня.

«Учора вперше голова уряду Росії погодився створити робочу групу, і така група буде створена. Ми конкретно з ним переговорили, що в контракті нас не влаштовує. Я сказав, що нас все влаштовує, тільки він не рівноправний. Тому з цієї позиції ми маємо його переглянути», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня ц.р. у Харкові президенти України і РФ Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року. В обмін на цю угоду Україна добилася зниження ціни на російський газ на 30%, але не більше ніж на 100 дол. за тисячу кубометрів.

25 серпня прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив, що Україна наполягає на перегляді газових контрактів із Росією й має намір переконати російську сторону в необхідності це зробити. Глава уряду зазначив, що, в першу чергу, в контрактах необхідно переглянути формулу формування ціни на газ, що купується Україною в Росії.

У свою чергу, глава російського уряду Володимир ПУТІН вважає, що Україна отримала достатню знижку на газ після підписання харківської угоди.

В інтерв`ю російській газеті «Комсомольская правда» від 31 серпня він сказав: «Ми продаємо газ Україні за європейською ціною. А зараз ще зробили знижку – від європейської формули скинули 100 дол. Ну куди ще? І так достатньо».