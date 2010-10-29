ВАТ «Газпром» продовжить моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром».

«Правління прийняло до уваги інформацію про перспективи ринку сланцевого газу.

Профільним підрозділам доручено продовжити моніторинг розвитку галузі сланцевого газу в різних регіонах світу. Правління доручило підготувати матеріали для розгляду цього питання на засіданні ради директорів», – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що видобуток газу з нетрадиційних джерел, зокрема сланцевого газу, останнім часом привертає все більше уваги з боку широкої громадськості, але не є новиною для газової галузі. Зростання інтересу обумовлене в першу чергу збільшенням видобутку сланцевого газу в США, що вплинуло на початок досліджень можливостей з видобутку даного ресурсу в інших регіонах світу, зокрема в Європі і Азії. Разом з тим, проекти з видобутку сланцевого газу характеризуються рядом специфічних технологічних і економічних особливостей. До них належать великий обсяг експлуатаційного буріння, різке зниження дебітів вже в перші роки видобутку, необхідність постійного переходу на нові площі розробки, істотні екологічні ризики. Крім того, собівартість є достатньо високою і, наприклад, у декілька разів перевищує собівартість видобутку традиційного газу в Росії. Дані чинники зумовлюють роль сланцевого газу як місцевого, локального джерела ресурсів, який компенсує зниження обсягів видобутку (або відсутність) традиційного газу на регіональних ринках.

При цьому «Газпром» має в своєму розпорядженні власні технології, схожі з тими, що використовуються при видобутку сланцевого газу, і застосовує їх в даний час при видобутку вугільного газу в Кузбасі.

Як повідомляв УНІАН, Держдума Росії 25 березня 2010 року рекомендувала уряду РФ провести оцінку газосланцевого потенціалу Росії, вивчити передові технології видобутку сланцевого газу, оцінити можливість і перспективи їх впровадження в Російській Федерації, а також детально пропрацювати питання, пов`язані з впливом розвитку сланцевої індустрії в США.