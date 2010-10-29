Польща закупить у „Газпрому” газ до 2022 року

Підписаний сьогодні у Варшаві новий газовий контракт між Польщею і Росією передбачає постачання 141,68 млрд. куб. м газу до 2022 року.

Як повідомили УНІАН в прес-службі польської національної нафтогазової компанії PGNIG, середня вартість річного контракту у нинішніх цінах складе близько 3 млрд. дол.

Повідомляють також, що в поточному році "Газпром" поставить 9,03 млрд. куб. м газу, у наступному 9,77 млрд. куб. м, а з 2011 року - щорічно 10,24 млрд. куб. м газу (за польськими стандартами обліку - УНІАН).

При цьому уточнюють, що згідно з російськими стандартами обліку, "Газпром" поставить за час дії контракту 152,2 млрд куб. м газу.

У компанії також зазначили, що PGNIG отримала право реекспорту російського газу і пільгові умови купівлі до 2014 року, не уточнивши при цьому подробиць цих домовленостей. "Використання знижок дозволить заощадити 200-250 млн дол"., - повідомляють у прес-службі.

Повідомляють також, що новий контракт не змінює формулу визначення ціни газу, який поставляють у Польщу, і передбачає можливість її перегляду, як і раніше, кожні три роки.

Як повідомляв УНІАН, представники польської і російської влади підписали сьогодні у Варшаві договір про збільшення постачань російського газу в Польщу, який дозволить компенсувати виниклий дефіцит з 2009 року через невиконання контракту швейцарським трейдером "РосУкрЕнерго".