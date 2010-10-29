«ТВЕЛ» передасть Україні технологію виробництва модифікованих зборок

Російська паливна компанія ВАТ "ТВЕЛ" у рамках реалізації спільного проекту з будівництва в Україні заводу з фабрикації ядерного палива планує передати Україні технологію з виробництва модифікованої тепловиділяючої зборки ТВСА- 12.

Про це на прес-конференції повідомив журналістів віце-президент ВАТ "ТВЕЛ" Василь КОНСТАНТІНОВ.

"На зміну ТВСА вже сьогодні підготовлена касета ТВСА- 12, і ми її вже пропонуємо і обговорюємо разом з НАЕК "Енергоатом". На наш погляд це ефективніша касета", - сказав В. КОНСТАНТІНОВ, зазначивши при цьому, що найімовірніше, ця модель буде базовою для фабрикації на майбутньому спільному російсько-українському підприємстві.

При цьому В. КОНСТАНТІНОВ підкреслив, що ця модифікація зборки відрізняється від базової моделі ТВСА, яка експлуатується нині на українських АЕС, більшою місткістю тепловиділяючого елементу, а також міцністю конструкції зборки.

"Швидше за все, вона вироблятиметься на українському заводі, якщо за цей час нічого не буде зроблено кращого", - підкреслив В. КОНСТАНТІНОВ, відмітивши при цьому, що термін експлуатації цієї касети складає 5 років.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня паливна компанія "Росатома" "ТВЕЛ" і український державний концерн "Ядерне паливо" підписали угоду про створення на території України підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР- 1000.

Документом закріплена домовленість про те, що завод потужністю по урану 400 тонн на рік може бути введений в експлуатацію вже у 2013 році за умови прискореного вибору українською стороною майданчика для розміщення підприємства, розробки ТЕО і проекту. Крім того, в угоді підкреслюється важливість своєчасного узгодження українською стороною ліцензій і дозволів компетентних органів на будівництво, кваліфікацію і експлуатацію підприємства. Найближчим часом планується також затвердження і підписання в атомних відомствах обох країн розширеного плану заходів з реалізації проекту, а також початок створення і реєстрації СП, у якому українська уповноважена організація володітиме пакетом акцій у розмірі 50%+1.

У підписаній угоді "ТВЕЛ" підтверджує намір передати технології усіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше за 2020 рік, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, навчати персонал і кваліфікувати завод.

Крім того, "ТВЕЛ" забезпечить доступ української організації до часткового фінансування проекту, а також поставлятиме на завод усі додаткові матеріали до моменту локалізації і комплектуючі ядерного палива. Також "ТВЕЛ", згідно з документом, обіцяє забезпечити виробництво послугами із збагачення урану з Росії. Вугоді також означено можливість у перспективі постачань продукції заводу на ринки третіх країн.

Довідка УНІАН. Згідно з Енергетичною стратегією, Україна планувала до 2014 року побудувати власний завод з фабрикації ТВС (тепловиділяючих складок).

Згідно з затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою "Ядерне паливо України", будівництво заводу з виробництва ядерного палива планують завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюють у 1,679 млрд. грн., з яких 1,092 млрд. грн. планують залучити як інвестиції.