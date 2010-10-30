Путін визнав, що з деякими газовими умовами Україна може не погоджуватися - Азаров

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН визнав, що з деякими умовами контракту на закупівлю газу українська сторона може не погоджуватися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи результати своїх переговорів із прем`єром Росії 27 жовтня у Києві.

«Володимир Володимирович (ПУТІН - УНІАН) погодився, що є певні моменти в цьому контракті, які можуть викликати обґрунтовані заперечення української сторони. Якщо так коротко говорити, напевно, це найголовніший результат тієї частини переговорів, яка стосувалася газу», - сказав М. АЗАРОВ.

Він знову висловив задоволення результатом домовленості про те, що ціна газу на перший квартал 2011 року для України буде в розмірі 230-235 доларів за тисячу кубометрів.

Зокрема, зазначив прем`єр, в ході переговорів В.ПУТІН аргументував таку ціну тим, що для Білорусі ціна газу становитиме 227 доларів за тисячу кубометрів.

"230 краще, ніж сьогоднішні 260. Але це потрібно закріпити, коли ми будемо домовлятися про перегляд контракту», - заявив український прем`єр.

Крім того він зазначив, що під час обговорення ціни на газ на перший квартал 2011 року В.ПУТІН не висував жодних вимог в обмін на зниження ціни - як то: вступу до Митного союзу або Єдиного економічного простору. «Таких умов російська сторона нам не висувала, хоча, безумовно, ми обговорювали можливі форми інтеграції та кооперації. Але ніяких ультиматумів, умов такого типу не звучало», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також підкреслив, що Україна буде продовжувати наполягати на перегляді контракту.

«Рано чи пізно ми вийдемо на перегляд цього контракту. Терпіння у нас вистачить, наполегливості теж вистачить», - сказав прем`єр-міністр України.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня М.АЗАРОВ заявив, що Україна і РФ створять робочу групу з перегляду газових контрактів від 2009 року.

«Учора вперше голова уряду Росії погодився створити робочу групу, і така група буде створена. Ми конкретно з ним переговорили, що в контракті нас не влаштовує. Я сказав, що нас все влаштовує, тільки він не рівноправний. Тому з цієї позиції ми повинні його переглянути», - сказав М.АЗАРОВ.