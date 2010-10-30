Україна не задоволена нафтовими угодами з Росією
Азаров: "Якщо ви нам не даєте пропозиції, ми будемо шукати інші джерела, але труба наша буде працювати"...
Україна не повною мірою задоволена підписаним протоколом із Російською Федерацією про транзит 25 млн тонн нафти за 5 років.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».
«Підписано протокол. 25 млн тонн (нафти) на 5 років - це 5 млн (на рік - УНІАН). Це, звичайно, не ті обсяги, на які ми розраховували », - сказав М.АЗАРОВ.
І все ж він вважає це «кроком вперед».
Прем`єр при цьому підкреслив, що РФ досить довго вирішує питання про транзит нафти. Однак, за його словами, домовленість про транзит нафти з Азербайджану аж ніяк не слід розцінювати як відповідь України на безрезультатність у вирішенні питання щодо перегляду газових контрактів і транзиту нафти з Росією.
«Ні, звичайно, таких вимог наша сторона не висувала Росії, хоча ми тривалий період часу зверталися до російського керівництва, щоб отримати гарантії прокачування через наші нафтопроводи певної кількості нафти. З тих чи інших причин російська сторона вивчала це питання, але остаточну відповідь ми не отримували. Що робить в таких умовах господар? У нас труба (нафтогін Одеса-Броди - УНІАН), ми на ній повинні заробляти - прокачувати нафту. Яка різниця, куди її качати? Аби труба працювала. Ми чітко сказали нашим російським колегам: ви вирішуйте. Вам треба прокачувати нафту? То давайте пропозиції. Якщо ви нам не даєте пропозиції, ми будемо шукати інші джерела, але труба наша буде працювати», - заявив М. АЗАРОВ.