Азаров пообіцяв Путіну накрити стіл після перегляду газових контрактів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пообіцяв голові уряду Росії Володимиру ПУТІНУ накрити стіл після перегляду газових контрактів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

Говорячи про причини відмови прем`єр-міністрів двох держав брати участь у прийомі, влаштованому на честь В.ПУТІНА, М.АЗАРОВ сказав, що вони «не прихильники такого способу проводити час», і вирішили не йти на прийом, а попрацювати.

Разом з тим, М. АЗАРОВ пообіцяв влаштувати банкет після перегляду газових контрактів. «Я тоді накрию стіл - це 100%!» - сказав він.

Також, відповідаючи на запитання, чи не розповів йому російський колега в ході переговорів 27 жовтня про причини свого, як помітили журналісти, поганого настрою і синяка, який проступав крізь грим на обличчі В.ПУТІНА, український прем`єр заявив, що не помітив особливих змін на обличчі російського колеги.

«Навіть якщо б я побачив синець на обличчі державного діяча, я б про це ніколи не сказав. Володимир Володимирович нормально виглядав, я не помітив ніяких там особливих зовнішніх змін. Я також не помітив, що у нього був поганий настрій», - заявив М.АЗАРОВ, додавши, що в ході розмови В.ПУТІН іноді жартував.