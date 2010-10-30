Україна планує побудувати завод по розрідженню газу

Україна планує побудувати завод по розрідженню зрідженого газу з потужністю першої черги 5 млрд кубометрів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Ми почали підготовку до будівництва заводу по розрідженню зрідженого газу. Ми його побудуємо, і потужність його буде 5 млрд кубометрів газу як перша черга», - сказав М.АЗАРОВ.