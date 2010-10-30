Азаров: Україна не повною мірою задоволена протоколом з Росією про транзит нафти

Україна не повною мірою задоволена підписаним протоколом із Російською Федерацією про транзит 25 млн тонн нафти за 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Підписано протокол. 25 млн тонн (нафти) на 5 років - це 5 млн (на рік - УНІАН). Це, звичайно, не ті обсяги, на які ми розраховували », - сказав М.АЗАРОВ.

І все ж він вважає це «кроком вперед».

Прем`єр при цьому підкреслив, що РФ досить довго вирішує питання про транзит нафти. Однак, за його словами, домовленість про транзит нафти з Азербайджану аж ніяк не слід розцінювати як відповідь України на безрезультатність у вирішенні питання щодо перегляду газових контрактів і транзиту нафти з Росією.

«Ні, звичайно, таких вимог наша сторона не висувала Росії, хоча ми тривалий період часу зверталися до російського керівництва, щоб отримати гарантії прокачування через наші нафтопроводи певної кількості нафти. З тих чи інших причин російська сторона вивчала це питання, але остаточну відповідь ми не отримували. Що робить в таких умовах господар? У нас труба (нафтогін Одеса-Броди - УНІАН), ми на ній повинні заробляти - прокачувати нафту. Яка різниця, куди її качати? Аби труба працювала. Ми чітко сказали нашим російським колегам: ви вирішуйте. Вам треба прокачувати нафту? То давайте пропозиції. Якщо ви нам не даєте пропозиції, ми будемо шукати інші джерела, але труба наша буде працювати», - заявив М. АЗАРОВ.