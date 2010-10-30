Модернізація української ГТС буде обговорюватися у Брюсселі 22 листопада

Питання модернізації української газотранспортної системи буде обговорюватися у Брюсселі 22 листопада в форматі Україна - Європейський Союз - Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі телеканалу «Інтер».

"22 листопада у Брюсселі буде зустріч представників енергетичного бізнесу Європи... Достатня кількість країн буде представлена, за участю України, Європейського союзу і Росії. Це буде перша тристороння зустріч, яка, на мій погляд, повинна дати відповідь, якими темпами, якими силами, якими ресурсами, і за участю яких сторін буде здійснюватися модернізація нашої ГТС", - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту М.АЗАРОВА до Брюсселя 13-14 жовтня Європейська комісія погодилася із пропозицією України провести тристоронню зустріч Україна - ЄС - Росія з обговорення питання модернізації української ГТС.

Цю зустріч планується провести на рівні міністрів енергетики України Юрія БОЙКА і Росії Сергія ШМАТКА, за участю комісара ЄС із питань енергетики Гюнтера ЕТТІНГЕРА.