Азаров: Переговори про створення СП між Газпромом і Нафтогазом проходять спокійно

На даному етапі переговори про створення спільного підприємства між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» проходять спокійно.

Про це вчора на брифінгу заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Йде серйозна робота за оцінкою активів. Ясно, що та сторона і наша сторона хочуть знайти найбільш оптимальні умови для цього, причому ніхто нікуди нікого не квапить. У нас є час, і ми спокійно працюємо в цьому напрямі», - сказав Н.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня т.г. на зустрічі з журналістами глава правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" повинно завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня т.г. заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового суспільства Валерій ЯЗЕВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області і на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогаза».