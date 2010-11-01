Вартість нафти збільшується
10:24, 01 листопада 2010Енергетика
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У 8.30 МСК грудневі ф`ючерси на американську легку нафту подорожчали на $0,42 до $81,86. Ф`ючерси на нафту сорту Brent підвищились на $0,17 до $83,32.
Очікується, що ФРС оглосить про нову програму викупу активів, спрямовану на підтримку економіки, після засідання на цьому тижні.
Ділери та інвестори, опитані ФРБ Н`ю-Йорка, вважають, що обсяг викупу може досягти $1 трильона, що вище прогнозів. Дехто з аналітиків вважає, що Центробанк викуповуватиме активи на суму $80-100 мільярдів у месяць.
Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив у понеділок, що сподівається, що ціни на нафту залишаться там, де вони знаходяться зараз, і що за необхідності на ринок поставлятиметься більше нафти.
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