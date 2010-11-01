Вартість нафти збільшується

Нафта у понеділок збільшилась у вартості майже до $82 за барель на тлі очікувань, що ФРС США на цьому тижні пообіцяє почати новий раунд кількісного пом`якшення, що забезпечить подальше послаблення долара, повідомляє Рейтер.

У 8.30 МСК грудневі ф`ючерси на американську легку нафту подорожчали на $0,42 до $81,86. Ф`ючерси на нафту сорту Brent підвищились на $0,17 до $83,32.

Очікується, що ФРС оглосить про нову програму викупу активів, спрямовану на підтримку економіки, після засідання на цьому тижні.

Ділери та інвестори, опитані ФРБ Н`ю-Йорка, вважають, що обсяг викупу може досягти $1 трильона, що вище прогнозів. Дехто з аналітиків вважає, що Центробанк викуповуватиме активи на суму $80-100 мільярдів у месяць.

Міністр нафтової промисловості Саудівської Аравії заявив у понеділок, що сподівається, що ціни на нафту залишаться там, де вони знаходяться зараз, і що за необхідності на ринок поставлятиметься більше нафти.