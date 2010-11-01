Крупногуртові ціни на нафтопродукти в Україні знизилися

З 25 жовтня по 1 листопада 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти знизилися на 0,1-0,9% (в середньому на 0,5%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 25 жовтня по 1 листопада 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином:

на бензин А- 80 - знизилися на 0,2%, або 20 грн./тонна, - до 8510 грн./тонна;

на бензин А- 92 - знизилися на 0,9% чи 80 грн./тонна, - до 8530 грн./тонна;

на бензин А- 95 - знизилися на 0,9%, або 80 грн./тонна, - до 8630 грн./тонна;

на дизельне паливо - знизилися на 0,1%, або 10 грн./тонна, - до 7530 грн./тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.