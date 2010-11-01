Єврокомісія може подати до суду на Польщу за газовий контракт з Росією

15:00, 01 листопада 2010
Енергетика
0

Єврокомісія погрожує почати судовий процес щодо Варшави, причиною якого є новий російсько-польський газовий договір, пише газета The Warsaw Business Journal, повідомляє "Газета.Ru".

Згідно із заявою комісії, угода порушує європейське регулювання розв'язування цін; при цьому, Москва і Варшава стверджують, що умови контракту не суперечать законодавству. У Єврокомісії вважають, що адміністрація Польщі, яка погодилася на збільшення імпорту російського газу, йде проти Європи, яка бореться з "газовою монополією" "Газпрому".

Як пише газета, "підписавши угоду з Москвою, Польща стала ближча - хоч би в питанні ділових стосунків - до Росії".

Раніше повідомляли, що 20 жовтня Росія і Польща підписали угоду про збільшення постачань російського газу, але знижку на додаткові об'єми, на якій наполягала польська сторона, "Газпром" їй не надав.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter