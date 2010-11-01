Єврокомісія може подати до суду на Польщу за газовий контракт з Росією

Єврокомісія погрожує почати судовий процес щодо Варшави, причиною якого є новий російсько-польський газовий договір, пише газета The Warsaw Business Journal, повідомляє "Газета.Ru".

Згідно із заявою комісії, угода порушує європейське регулювання розв'язування цін; при цьому, Москва і Варшава стверджують, що умови контракту не суперечать законодавству. У Єврокомісії вважають, що адміністрація Польщі, яка погодилася на збільшення імпорту російського газу, йде проти Європи, яка бореться з "газовою монополією" "Газпрому".

Як пише газета, "підписавши угоду з Москвою, Польща стала ближча - хоч би в питанні ділових стосунків - до Росії".

Раніше повідомляли, що 20 жовтня Росія і Польща підписали угоду про збільшення постачань російського газу, але знижку на додаткові об'єми, на якій наполягала польська сторона, "Газпром" їй не надав.