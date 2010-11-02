Ціна нафти продовжує зростати

Ціна нафти 2 листопада росте на фоні оптимістичних макроекономічних даних з Китаю і США, а також надій інвесторів на ухвалення ФРС заходів щодо стимулювання національної економіки після запланованого на 2-3 листопада засідання регулятора.

Вартість грудневих ф`ючерсів на американську легку нафту WTI (Light Sweet Crude Oil) на електронних торгах у Нью-Йорку виросла на 0,45 долара, або на 0,54% - до 83,4 долара за баррель.

Ціна грудневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш Brent збільшилася на 0,28 долара, або на 0,33% - до 84,9 долара за баррель, повідомляє Bloomberg.

Позитивний вплив на динаміку нафтових ф`ючерсів зробили також дані про те, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США у жовтні зріс на 2,5 пункту в порівнянні з вереснем - до 56,9%, що перевершило очікування аналітиків.

Крім того, позитивний настрій інвесторів продовжують підтримувати дані з Китаю, згідно з якими індекс менеджерів по закупівлях (PMI) в промисловості виріс в жовтні на 0,9 процентного пункту в порівнянні з вереснем і склав 54,7%.