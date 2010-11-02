«Київгаз» повернули Києву

Господарський суд Києва визнав право власності на пакет акцій ВАТ «Київгаз» у розмірі 28,46% за територіальною громадою столиці.

Відповідне рішення суд прийняв на своєму засіданні 1 листопада, повідомили УНІАН у прес-службі “Київгазу”.

Також суд визнав договір купівлі-продажу вказаного пакету акцій компанії недійсним. Таким чином, суд у повному обсязі задовольнив позовну заяву Генеральної прокуратури України, йдеться у повідомленні.

«Тепер, коли місто відновило свої майнові права на таке стратегічне підприємство, як «Київгаз», я впевнений у стабільній роботі компанії загалом і особливо під час опалювального сезону», – переконаний голова правління ВАТ «Київгаз» Сергій СЛЕПКАНЬ.

На його думку, територіальна громада повинна контролювати підприємство, яке забезпечує життєдіяльність столиці і від чиєї безаварійної та безперебійної роботи залежить життя киян.

Як повідомлялося, у серпні 2008 року Київрада дозволила продаж комунального пакету акцій ВАТ «Київгаз» у кількості 1 млн. 614 тис. 144 шт., що становить 28,46% акцій.

***Основний вид діяльності ВАТ «Київгаз» – розподілення, транспортування і постачання газу. Загалом столична система газопостачання складається з майже 4,8 тис. км газопроводів високого, середнього та низького тиску, близько 1400 газорегуляторних пунктів і 629 станцій катодного захисту.