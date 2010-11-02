Нафтопровід "Росія-Китай" починає роботу у тестовому режимі

Нафтопровід "Росія-Китай" починає роботу в тестовому режимі, повідомляє ПРАЙМ-ТАСС .

Російська технологічна нафта досягне сьогодні китайського прикордонного міста Мохе /провінція Хейлунцзян/ приблизно о 8:00-9:00 за місцевим часом /3:00-4:00 мск/.

За даними китайської митниці, у листопаді по нафтопроводу з Росії в КНР буде перекачано 250 тис т технологічної нафти, а в грудні - 300 тис т. Комерційні постачання нафти в об`ємі 15 млн т на рік, згідно з двосторонньою угодою, почнуться з 1 січня.

Відведення на Китай від трубопроводу "Східний Сибір - Тихий океан" /ССТО/ побудоване відповідно до умов міжурядової угоди про співпрацю у нафтовій сфері, яка була підписана у лютому 2009 р. Згідно з цим документом, "Роснафта" (ROSN) і "Транснафта" (TRNF) отримують від китайської сторони кредити в об`ємі 15 млрд і 10 млрд дол відповідно в обмін на гарантії постачань нафти протягом 20 років - з 2011 по 2030 рр - в об`ємі 15 млн т на рік. Цей нафтопровід тягнеться від населеного пункту Сковородіно через прикордонний Мохе до нафтопереробного підприємства в Даціні /провінція Хейлунцзян/.

Символічна церемонія завершення будівництва нафтопроводу "Росія-Китай" відбулася 27 вересня в Будинку народних зібрань в центрі Пекіна. Участь у ній взяли президент РФ Дмитро Медведєв і голова КНР Ху Цзіньтао.