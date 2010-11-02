"Газовий" борг теплопостачальників - понад 1,75 млрд.грн.

ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України» закликає підприємства ТКЕ сплатити заборгованість за природний газ, спожитий упродовж минулого опалювального сезону 2009-2010 рр., і своєчасно оплачувати поточне споживання газу в опалювальному сезоні 2010-2011 рр.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України».

У повідомленні зазначається, що станом на 1 листопада 2010 року заборгованість теплопостачальників перед ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ становить понад 1,75 млрд. грн. (рівень оплати – 83%). Крім того, борг АЕК «Київенерго» за цей період становить 743,8 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 80%).

Значну заборгованість за 2009-2010 рр. накопичили підприємства ТКЕ Донецької (420,75 млн. грн.), Луганської (240,16 млн. грн.), Дніпропетровської (223,26 млн. грн.), Харківської (163,5 млн. грн.) і Одеської (129,47 млн. грн.) областей.

Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпатської (53%), Луганської (54%), Житомирської (69%) областей і м. Севастополя (64%).

Впродовж нового опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) теплозабезпечуючі підприємства вже заборгували ДК «Газ України» понад 0,8 млрд. грн.

ДК «Газ України» нагадує, що відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467-VI «Про принципи функціонування ринку природного газу» і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 «Про забезпечення споживачів природним газом», постачання природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати. Повні розрахунки за газ є умовою виділення теплозабезпечуючим підприємствам планових обсягів газу.

Довідка УНІАН. Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633-IV «Про теплопостачання», відповідальність за теплопостачання в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.

Наявність заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.