«Газ України» закликає підприємства ТКЕ розрахуватися за газ. Борг перевищив 1,75 млрд. грн.
ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України" закликає підприємства ТКЕ сплатити заборгованість за природний газ, спожитий протягом минулого опалювального сезону 2009-2010 рр. і своєчасно оплачувати поточне споживання газу в опалювальному сезоні 2010-2011 рр.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".
У повідомленні сказано, що на 1 листопада 2010 року заборгованість теплопостачальників перед ДК "Газ України" за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ складає понад 1,75 млрд. грн. (рівень оплати - 83%). Крім того, борг АЕК "Київенерго" за цей період складає 743,8 млн. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 80%).
Значну заборгованість за 2009-2010 рр. накопичили підприємства ТКЕ Донецької (420,75 млн. грн.), Луганської (240,16 млн. грн.), Дніпропетровської (223,26 млн. грн.), Харківської (163,5 млн. грн.) і Одеської (129,47 млн. грн.) областей.
Найнижчий рівень розрахунків за спожитий з 1 жовтня 2009 р. природний газ - у підприємств ТКЕ Закарпатської (53%), Луганської (54%), Житомирської (69%) областей і м. Севастополь (64%).
Упродовж нового опалювального сезону 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.) теплопостачальні підприємства вже заборговували ДК "Газ України" понад 0,8 млрд. грн.
ДК "Газ України" нагадує, що відповідно до вимог Закону України від 08.07.2010 р. №2467 - VI "Про принципи функціонування ринку природного газу" і постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 "Про забезпечення споживачів природним газом", постачання природного газу здійснюються за умови його стовідсоткової оплати. Повні розрахунки за газ є умовою виділення теплопостачальним підприємствам планових об`ємів газу.
Довідка УНІАН. Згідно з положеннями Закону України від 02.06.2005 р. №2633 - IV "Про теплопостачання", відповідальність за теплопостачання в регіонах покладена на органи місцевого самоврядування.
Наявність заборгованості підприємств теплоенергетики за природний газ ускладнює акумуляцію Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" коштів для проведення своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.