3 листопада в Україні запрацює місія МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду почне роботу в Україні 3 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО.

«Сьогодні має приїхати місія, і завтра ми починаємо працювати. Візит добре підготовлено, ми проводили багато консультацій», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Він відзначив, що принципових розбіжностей між Україною і МВФ на сьогодні не існує, а є низка питань, які вимагають технічного врегулювання. «Залишилися питання, які потрібно узгоджувати на технічному рівні», - сказав Ф.ЯРОШЕНКО.

Як повідомлялося, місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) під керівництвом Таноса АРВАНІТІСА відвідає Україну для проведення дискусії щодо першого кредиту stand-by, схваленого у липні цього року.

Нагадаємо, виділення було схвалене Фондом 29 липня 2010 року для 10 млрд. SDR (близько 15,8 млрд. дол.) на підтримку програми властей з економічної розбудови і реформ.

Термін дії програми становить 2,5 року. Кошти передбачається залучити під ставку 3,5% річних.

Україна одержала перший транш нового кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол. Другий транш кредиту очікується у грудні, проте для цього необхідно виконати всі параметри програми співпраці з МВФ.