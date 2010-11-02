Видобуток нафти у Росії продовжує рости

Видобуток нафти у Росії другий місяць поспіль відновив історичний максимум і досяг 10,26 мільйона баррелів на добу, а виробництво газу продовжує сезонно відновлюватися, свідчать дані Міненерго, повідомляє Рейтер .

Місяцем раніше, у вересні, після серпневого спаду видобуток нафти побив черговий рекорд і склала 10,16 мільйона баррелів на добу.

У жовтні нафтові компанії Росії добули в цілому 43,379 мільйона тонн сировини проти 41,594 мільйонів тонн у вересні, у якому на день менше. За 10 місяців 2010 року в Росії видобули 420,16 мільйона тонн нафти, що трохи більш ніж на два відсотки перевищує торішній десятимісячний рівень.

Аналітик Банку Москви Сергій Вахрамєєв говорить, що новий рекорд забезпечили проекти на основі угод про розподіл продукції, як і минулого місяця.

"У нас новий рекорд - майже 10,26 баррелів на добу - за рахунок СРП, де видобуток виріс на 25 відсотків. З нафтових компаній непогане зростання у Сургута - на 0,8 відсотка і у Руснафти - близько двох відсотків", - сказав він.

Росія, уже найбільший нафтодобувальник у світі, планує збільшити загальне виробництво нафти в країні приблизно на один відсоток у поточному році до понад 500 мільйонів тонн і зберегти тенденцію до 2020 року, проте, для цього сектору знадобиться близько 8,6 трильйона рублів інвестицій протягом десяти років.

Це більше, ніж бюджет Росії в поточному році, економіка якої займає дванадцяте місце у світі.

Проте, прийдешнє підвищення податків заради латання дефіцитної казни найближчими роками разом зі збереженням нинішньої фіскальної моделі для галузі може привести до падіння видобутку нафти після 2012 року, прогнозували міністр енергетики Сергій Шматко і віце-президент Лукойлу Леонід Федун.