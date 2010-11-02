Постачальники зрідженого газу в Україну стануть відомі за кілька тижнів

Постачальники зрідженого газу в Україну стануть відомі через декілька тижнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив керівник робочої групи з національних проектів Комітету економічних реформ Владислав КАСЬКІВ.

Він зазначив, що терміни визначення постачальників дещо затягнулися, оскільки Україна отримала нову пропозицію.

"Ми дійсно хотіли до 1 листопада зрозуміти усі канали постачань газу на термінал, але, враховуючи те, що у нас з'явилися додаткові цікаві пропозиції і можливості, ми узяли ще деякий час на вивчення ситуації і сподіваємося, що у рамках декількох тижнів ми з цим остаточно визначимося", - сказав В. КАСЬКІВ.

За його словами, на сьогодні Україна розглядає 7-8 пропозицій і існує можливість диверсифікувати постачання. "У нас є цілком реальна можливість диверсифікувати ці постачання, тобто не замикатися на одному каналі", - сказав В. КАСЬКІВ.

При цьому він сказав, що завод з розрідження газу будуватиметься в комплексі з терміналом з його приймання. "Це буде єдиний комплекс", - підкреслив В. КАСЬКІВ.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна планує побудувати завод з розрідження зрідженого газу потужністю першої черги 5 млрд. кубометрів на рік.

За словами експерта енергетичних програм з нафти і газу Центру економічних і політичних досліджень ім. Разумкова Владимира ОМЕЛЬЧЕНКА, нині вартість зрідженого природного газу на 30% нижча, ніж трубопровідного.