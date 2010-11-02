"Нафтогаз" прогнозує збільшення транзиту газу у 2010 році

НАК "Нафтогаз України" прогнозує збільшення транзиту природного газу через територію України у 2010 році на 9,6%, або 9,2 млрд. куб. м, порівняно з 2009 роком до близько 105 млрд. куб. м

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління НАКу Євген БАКУЛІН.

"Ми поки не плануємо зниження об'ємів транзиту, він буде на рівні 105 млрд. куб. м, плюс-мінус", - сказав він.

У той же час голова компанії не уточнив, який об'єм транзиту можна чекати у 2011 році, додавши, що компанія докладе усі зусилля, щоб зберегти його на максимально можливому рівні.

Як повідомляв УНІАН, ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України", за оперативними даними, у січні-серпні 2010 року збільшила транзит природного газу до країн Європи на 13,8%, або 7,7 млрд. куб. м, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 63,6 млрд. куб. м

У 2009 році транзит природного газу до країн Європи через територію України скоротився на 20,4%, або 24,4 млрд. куб. м, порівняно з 2008 роком – до 95,8 млрд. куб. м.