Україна і Білорусь підписали угоду щодо «Одеса-Броди»

Україна і Білорусь підписали угоду про транзит венесуельської нафти через нафтопровід «Одеса-Броди».

Про це УНІАН повідомив посол Білорусі в Україні Валентин ВЕЛИЧКО.

Він відзначив, що угода була підписана у п`ятницю, 29 жовтня на рівні заступників міністрів енергетики двох країн.

«Угода підписана між міністерствами енергетики. Суть полягає в тому, що венесуельська нафта, яка надходитиме до Одеси, прокачуватиметься в аверсному режимі через «Одеса-Броди». У листопаді планується прокачати 80 тисяч тонн. А наступного року йдеться про 8 млн. тонн», - сказав В.ВЕЛИЧКО.

При цьому він відзначив, що рішення питання про тариф транзиту перебуває в компетенції господарюючих суб`єктів.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня ц.р. міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що пробне прокачування нафти в аверсному режимі нафтопроводом “Одеса – Броди” до Білорусі буде здійснено наприкінці листопада.

Зараз венесуельська нафта, яку купує Білорусь, ввозиться танкерами в порт Одеси, а звідти доставляється на Мозирський НПЗ залізницею транзитом через Україну. Україна надає знижку у розмірі 20-40% на причальний збір при транзиті нафти до Білорусі, при цьому тариф на перевезення нафти залізницею становить 0,27 долара за 10 т/км.

У 2011 році планується налагодити транзит нафти до Білорусі нафтопроводом «Одеса-Броди».