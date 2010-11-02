Україна у 2010 році планує імпортувати 36,5 млрд. куб. м газу

НАК "Нафтогаз України" прогнозує, що за підсумками 2010 року імпортує увесь законтрактований об'єм природного газу - 36,5 млрд. куб. м

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів голова правління компанії Євген БАКУЛІН.

"36, 5 млрд. ми однозначно виберемо. Наступного року заплановано 40 млрд. куб. м", - сказав він.

Також голова правління зазначив, що наступного року прогнозується збільшення споживання газу промисловими підприємствами, що відповідно призводить до збільшення імпорту природного газу.

Як повідомляв УНІАН, діючим контрактом між НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпромом" передбачений імпорт 36,5 млрд. куб. м газу у 2010 році з можливістю його зниження на 20%.

Законтрактований об'єм на 2011 рік - 40 млрд. куб м газу.