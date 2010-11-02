«Київтрансгаз» обмежив газопостачання ТЕЦ «Київенерго»

Управління магістральних газопроводів «Київтрансгаз» у вівторок, 2 листопада, обмежило газопостачання ТЕЦ АК «Київенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Київенерго».

Згідно з повідомленням, у результаті падіння тиску газу на входах в ТЕЦ виробництво електричної енергії на ТЕЦ-5 знизилося на 100 МВт – до 340 МВт/годин, на ТЕЦ-6 – на 80 МВт, до 360 МВт/годин. При втраті електричного навантаження на теплоелектроцентралях вимушено знизилися й показники виробленої теплової енергії. Таким чином, температура теплоносія на ТЕЦ-5 вже впала на 5 градусів Цельсію і становить 60 градусів за нормативного рівня 65 градусів, на ТЕЦ-6 – на 1 градус, до 64 градусів.

Як відзначає прес-служба, обмеження газопостачання обумовлене заборгованістю енергокомпанії за спожитий газ.

«Несплата споживачами АК «Київенерго» боргів за спожиту теплову й електричну енергію, а також невідшкодування КМДА різниці в тарифах на тепло призвели до обмеження газу на ТЕЦ», – сказано в прес-релізі.

За даними компанії, нині заборгованість КМДА перед «Київенерго» з різниці в тарифах становить 860 млн. грн., а загальний борг усіх споживачів компанії становить 1,7 млрд. грн. При цьому борг енергокомпанії перед ДК «Газ України» за природний газ становить майже 743 млн. грн.